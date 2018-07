Les Diables Rouges sont des produits particulièrement recherchés sur le marché international.

Nacer Chadli devrait être courtisé, notamment grâce à un Mondial plus que convaincant. Mais le club devra débourser 19 millions d’euros pour qu’il puisse quitter West Bromwich, relégué en Championship. "Je vais téléphoner à mon agent car cela fait un mois que je le laisse tranquille. On verra bien ce qu’il aura à me proposer mais je ne me tracasse pas spécialement. Il arrivera ce qu’il doit arriver", explique-t-il, pas trop tracassé par sa blessure à l’ischio ressentie pendant la petite finale.

Thomas Meunier ne devrait pas changer d’épicerie durant les deux prochains mois, mais ce n’est pas pour autant que le Virtonais se contentera, une nouvelle fois, d’un rôle dans l’ombre au Paris Saint-Germain. "Je veux avoir la confiance du club et de l’entraîneur car je ne l’ai pas assez ressentie la saison dernière. J’aimerais sentir que le club me veut vraiment et qu’un rôle important m’est promis dans l’équipe", dit-il avec détermination. "Je pense que le PSG a réalisé que j’avais réalisé une excellente Coupe du Monde et la question est de savoir s’il doute de mes capacités maintenant. Mais mon point de vue est clair : je ne veux pas quitter Paris avant d’avoir atteint quelque chose d’historique avec ce club."