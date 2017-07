Leurs destins sont intimement liés. Et risquent d’alimenter la rubrique mercato durant quelques jours (semaines?) encore.

Alors que le transfert de Neymar au PSG semble se compliquer (Piqué est notamment monté au créneau pour qu’il reste en Catalogne, dézinguant la Ligue 1 au passage), l’arrivée de Philippe Coutinho en terres blaugrana semble de plus en plus plausible.

Selon la radio espagnole RAC 1 et Mundo Deportivo, un accord entre le milieu de terrain brésilien de Liverpool et Barcelone aurait été trouvé ces dernières heures. S’il manque encore l’accord du club pour entériner le dossier (qui ne se conclura pas pour moins de 80 millions d’euros, le montant de la première offre refusée par Liverpool), Coutinho (25 ans) aurait, lui, fait son choix et serait prêt à mettre la pression sur les dirigeants des Reds pour partir.

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Depuis plusieurs jours, certains médias faisaient état des "conditions" auxquelles Neymar était prêt à rejoindre le PSG cet été. Parmi elles se trouvait le recrutement de Coutinho par le club de la capitale française. En tentant d’attirer le petit Brésilien, le Barça semble envoyer un signal à Neymar pour le convaincre de rester à Barcelone. L’arrivée possible de Paulinho (29 ans), un autre Brésilien, en provenance de Guangzhou Evergrande, irait également en ce sens.