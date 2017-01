FRANCE





Le PSG et l’OM rêvent en grand

En finalisant l’arrivée de Julian Draxler pour 36 millions plus 6 de bonus en provenance de Wolfsbourg, le Paris SG a frappé un premier grand coup. Le champion du monde allemand n’est pas le seul nouveau visage du groupe parisien en ce début d’année : recruté l’été dernier, le meneur de jeu argentin Giovani Lo Celso, 20 ans, a lui aussi rejoint le club après six mois en prêt à Rosario. Les deux hommes ne seront pas les seuls nouveaux coéquipiers de Thomas Meunier.

Le PSG cherche toujours activement une doublure à Edinson Cavani. Le profil est identifié : un attaquant capable d’être performant d’emblée sans pour autant faire d’ombre à l’Uruguayen et l’Argentin Lucas Alario (River Plate) tient la corde.

L’autre principal pôle d’activité du marché va se concentrer à Marseille.

Le nouveau propriétaire Frank McCourt a promis une enveloppe de 75 millions d’euros et des renforts sont attendus dans chaque ligne. Le latéral gauche d’Aston Villa Jordan Amavi a été érigé au rang des priorités mais le microcosme phocéen est agité par l’hypothèse d’un retour de Dimitri Payet.

La direction serait prête à un gros effort pour rapatrier l’international français qui a passé deux ans à l’OM (de 2013 à 2015). Le joueur est ouvert, West Ham nettement moins. La révélation de discussion entre le directeur sportif Andoni Zubizaretta et Steve Mandanda a également fait grand bruit.





ANGLETERRE





L’heure des retouches

Les grands clubs de Premier League vont se renforcer à doses homéopathiques.

Après avoir établi un nouveau record de dépenses l’été dernier en engloutissant 1,38 milliard d’euros, les clubs de Premier League ne s’activeront pas dans la même (dé) mesure ce mois-ci mais ne resteront pas non plus les bras croisés. Que les six clubs les plus riches occupent les six premières places du classement devrait limiter leurs mouvements.

"Si nous trouvons les bons profils sur certains postes, il sera important de bouger", n’a pas caché Antonio Conte en pensant notamment au couloir gauche où Marcos Alonso est bien seul (l’international suisse de Wolfsbourg Ricardo Rodriguez est évoqué) mais aussi à l’entrejeu où les noms de James Rodriguez et d’Arturo Vidal circulent, comme celui de l’Ivoirien Frank Kessie, révélation de la saison en Serie A avec l’Atalanta.

Derrière, il sera d’abord question de petites retouches. Offensives à Liverpool où le milieu offensif Emil Forsberg, élément clef du bon début de saison de Leipzig, est apprécié. Défensives chez les Manchester, avec City qui reste en première ligne pour le défenseur central néerlandais de Southampton Virgil Van Dijk et qui pourrait bouger dans les couloirs alors que United espère le Suédois de Benfica Victor Lindelhof et gère aussi le départ de Morgan Schneiderlin.

De leur côté, Tottenham et Arsenal, qui apprécie le milieu Steve N’Zonzi, ne vont pas s’activer outre mesure.





ALLEMAGNE





Wolfsbourg s’active

En mauvaise posture, Wolfsbourg est décidé à profiter du mercato hivernal pour réajuster son effectif. Dans la foulée du prometteur milieu néerlandais de l’Ajax Riechedly Baozer, l’objectif est de trouver un remplaçant à Julian Draxler qui pourrait se nommer Paul-Georges Ntep (Rennes). Autre club en difficulté, Mönchengladbach a finalisé l’arrivée du défenseur français de Séville Timothée Kolodziejczak. Leipzig cherche à se renforcer en défense centrale et pourrait rapatrier Dayot Upamecano de Salzbourg alors que le Bayern Munich va prêter Holger Badstuber et suit le défenseur central de la Lazio, Stefan De Vrij, et le latéral droit de Dortmund, Christian Pulisic.





ESPAGNE





Les grands restent calmes

Les visages des trois grands d’Espagne ne vont pas être bouleversés cet hiver. Par obligation mais aussi par nécessité. Si le TAS a allégé l’interdiction de recrutement du Real Madrid qui n’avait pas respecté la réglementation concernant les transferts des mineurs, le club merengue devra attendre cet été avant de se renforcer. L’Atletico Madrid attend, lui, le verdict de l’instance. Faute de moyens, le FC Barcelone concentre ses efforts sur un seul poste, celui de latéral droit où Sergi Roberto, milieu de formation, dépanne. Le Croate Darijo Srna est très apprécié. Ailleurs, le FC Séville a finalisé l’arrivée du jeune défenseur central français Clément Lenglet (Nancy) alors que Las Palmas espère rapatrier Jesé dans une impasse au Paris SG mais également suivi par l’AS Rome.





ITALIE





Tout le monde s’arrache Zaza

Un international italien, qui plus est attaquant, disponible. Le pedigree de Simone Zaza affole la Serie A. Le Genoa et la Fiorentina mènent la danse pour s’attirer les services de l’attaquant prêté cet été par la Juventus Turin à West Ham. Mais l’AC Milan n’a pas fait une croix non plus sur le joueur. En Lombardie, les grandes manœuvres attendront l’été dans les deux clubs de la ville; une enveloppe cumulée de 500 millions d’euros est évoquée dans la presse italienne. En attendant, le match a commencé autour de Federico Bernardeschi, le talentueux milieu de la Fiorentina. L’AS Rome, qui a vu Juan Iturbe rejoindre le Torino, espère Jesé et suit Charly Musonda alors que l’objectif prioritaire de la Juventus est à terme de renforcer son entrejeu, cet hiver ou cet été, après le faux-bond d’Axel Witsel.