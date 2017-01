Pour l’occasion, il avait sorti son plus beau pull rouge et sa plus belle chemise blanche : Mogi Bayat était à Sclessin lundi matin pour finaliser le transfert de Dieumerci Ndongala, une grande première dans sa carrière d’agent. "Mais cela aurait pu se faire avant", précise-t-il. "Bruno (Venanzi) avait déjà voulu quelques joueurs dont je m’occupe auparavant mais cela n’avait pas pu se faire. Un transfert au Standard, c’était juste une question de temps."

S’il ne s’entendait pas avec Roland Duchâtelet depuis le départ de Gohi Bi Cyriac à Anderlecht, Mogi Bayat dit ne jamais avoir eu de souci avec la nouvelle direction liégeoise. "Je m’entends très bien avec Bruno et avec Daniel (Van Buyten) . Olivier (Renard) , lui, est carrément un ami depuis dix ans. Il n’y a donc rien de bizarre de me voir faire un deal avec le Standard."

Ce n’est pas le sentiment que de nombreux supporters rouches ont eu en découvrant la photo de Mogi Bayat à Sclessin sur Twitter. Pour eux, l’agent est surtout un employé d’Anderlecht. "On me reproche d’être l’employé d’Anderlecht, de Gand, de Genk, de Charleroi… C’est faux, je suis juste un intermédiaire qui travaille en partie sur le marché belge. C’est comme si on reprochait à la DH de parler de tous les clubs de D1 dans ses pages."

Pour sa première affaire avec le Standard, Mogi Bayat n’aura pas hérité du dossier le plus simple. Il a dû composer avec deux clubs, Gand et le Standard, en froid depuis l’affaire Adrien Trebel (qui avait été très proche des Buffalos avant d’opter pour Anderlecht). "On a heureusement pu compter sur le professionnalisme et le respect des directions de Gand et du Standard pour conclure le transfert de Dieumerci. Je peux vous dire que l’épisode Trebel est désormais oublié et que la paix est revenue au sommet du football belge."

Un restaurant entre les dirigeants gantois et liégeois est même prévu dans les prochaines semaines.