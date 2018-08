Incroyable rebondissement pour le héros de Belgique-Japon: selon nos confrères de RMC Sport, le Liégeois va quitter West Bromwich pour Monaco. Coût de l'opération: 12 millions d'euros.



Alors qu'il était sur le point de vivre une saison en division 2 anglaise, l'ancien joueur de Tottenham serait sur le point de trouver un point de chute rêvé: l'AS Monaco ! Une destination surprenante mais RMC est bien informé et annonce même que le joueur passera sa visite médicale cette après-midi.



Avec quatre points sur neuf, Monaco connaît un début de saison mitigé. Le club a perdu Thomas Lemar (Atlético Madrid), Keita Baldé (Inter Milan) ainsi que Rachid Ghezzal (Leicester City) cet été, trois de ses éléments offensifs. Un secteur renforcé par l'arrivée du très jeune Willem Geubbels (16 ans) et de Samuel Grandsir, en provenance de Lyon et Troyes. Dans ce contexte, l'expérience de Chadli pourrait faire du bien et il y a peut-être une place à prendre pour le Diable rouge. Mais avec Jovetic, Rony Lopes et Jordi Mboula en plus de Geubbels et Grandsir, la concurrence sera féroce.