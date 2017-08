Chaque jour qui passe rapproche un peu plus Neymar du PSG. Mais un transfert à 222 millions d’euros ne se fait, évidemment, pas en un claquement de doigts.

S’il semble quasi certain que le Brésilien sera parisien au plus tard la semaine prochaine, la visite médicale qui était annoncée mardi, à Doha, n’a pas eu lieu. Et pour cause, la star est attendue à Barcelone ce mercredi pour la reprise des entraînements du Barça… et pour s’entretenir avec Josep Maria Bartomeu, selon TV3.

Le président du club catalan espérera sans doute convaincre, une dernière fois, Neymar de renoncer à un transfert au PSG. Mais cela semble presque mission impossible. Car le joueur de 25 ans semble bien déterminé à rejoindre Paris, comme l’affirmait BeIn Sports au Moyen-Orient lundi soir, citant une source proche du club catalan.

Du côté de la capitale française, on se prépare à accueillir le nouvel emblème du PSG. Le gardien parisien, Alphonse Areloa, a confié au site Parisfans une information sans équivoque. "On espère vraiment qu’il va venir et de ce que je sais du dossier, qui est assez secret, il doit passer sa visite médicale, donc…"

Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision marocaine, dans le cadre du Trophée des Champions, qui s’est déroulé à Tanger, Nasser Al-Kelaïfi a, lui aussi, évoqué publiquement le cas Neymar. "Aujourd’hui, Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui. Je préfère ne pas en parler mais j’espère le faire à un autre moment", a indiqué le président du club français tout en réaffirmant que le club avait "l’ambition d’avoir des grands joueurs reconnus au niveau mondial pour augmenter la réputation du club et donner aux joueurs et à l’entraîneur le nivea u qu’on espère atteindre".

Avant d’espérer atteindre ce niveau, Paris doit finaliser la transaction. Le tout, en respectant strictement les règles du fair-play financier.

Car les moindres détails de la transaction seront scrutés de très près par l’UEFA et le monde extérieur. Selon L’Équipe, le Barça s’agiterait même en coulisses pour construire un front anti-PSG, avec plusieurs clubs européens. Le Bayern et la Juventus auraient déjà marqué leur soutien. Le but : créer une grande alliance de grands clubs pour empêcher le transfert XXL de se conclure et de générer de l’inflation sur le marché des transferts… puisque le Barça va ensuite essayer de s’acheter une nouvelle star pour remplacer Neymar. "Le Barça est très en colère contre Paris et diffuse l’idée qu’il utilise des méthodes incompatibles avec le fair-play financier", explique un agent proche du PSG dans les pages du quotidien français. "Mais déjà, il faut le prouver. Ensuite, il suffit à Barcelone de ne pas mettre de clauses de cession dans ses contrats s’il ne veut pas qu’un autre club les paye", rétorque-t-il encore.

Neymar, lui , tente de se prémunir contre toute mauvaise surprise. Selon Sport, la star aurait demandé à Marcos Motta, célèbre avocat brésilien spécialisé dans le droit du sport, de vérifier les moindres détails du contrat proposé par le PSG. Il scrutera donc chaque virgule. Ce qui pourrait quelque peu retarder, mais pas compromettre la signature de l’ailier de 25 ans au PSG.