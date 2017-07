L'ex-attaquant du Club Bruges Obbi Oularé est prêté pour une saison à l'Antwerp par Watford, a confirmé jeudi soir le club londonien de Premier League sur son site internet.

Oularé, 21 ans, le fils de l'ancien buteur de Genk Souleymane, révélé au Club de Bruges entre 2013 et 2015, avait été transféré par Watford en septembre 2015 contre 8 millions d'euros.

Il y avait déçu, avant d'être prêté à Zulte Waregem, où il n'a guère convaincu non plus, puis à Willem II Tilburg, où celà s'est mieux passé. L'international espoir est sous contrat à Watford jusqu'à l'été 2021. Promu en D1, l'Antwerp joue ce vendredi soir (20h30) contre Anderlecht, champion de Belgique, le match d'ouverture de la saison 2017-2018 de la Jupiler Pro League. On ignore encore si ce sera avec ou sans Oularé qui a en tout cas passé la visite médicale avec succès.