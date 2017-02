Pour la première fois depuis sa création en 2003, la Premier League sort bénéficiaire d’un mercato hivernal. Malgré des dépenses totales s’élevant à 253 millions d’euros, le championnat anglais effectue un profit chiffré à 17,55 millions d’euros !

Du 1er au 31 janvier on peut noter, entre autres, les arrivées de Gabriel Jesus à Manchester City (32 millions), de Wilfred Ndidi à Leicester (17,6 millions) et de Manolo Gabbiadini à Southampton (17 millions). Cette période de transferts constitue pourtant le deuxième plus gros total au niveau des achats dans l’histoire du mercato hivernal après celui de 2011 (263 millions). L’an dernier, la BPL avait acheté pour 248 millions d’euros et enregistrait un déficit chiffré à 150 millions d’euros !

La BPL aura vendu, durant ce mercato, 30 joueurs alors qu’elle en a acheté 33. Et pourtant, paradoxalement, c’est dans le sens des départs que le championnat se fait remarquer, et c’est une première ! On peut dire que la Chinese Super League y est pour beaucoup dans ces chiffres. En cause, les énormes indemnités déboursées par les clubs chinois pour attirer des joueurs comme Oscar, qui a quitté Chelsea pour rejoindre le Shanghai SIPG contre 60 millions d’euros et Ideon Ighalo, l’attaquant de Watford, qui est parti pour 23 millions d’euros au Changchun Yatai.

La France peut aussi être considérée comme étant un acteur majeur avec le transfert de Dimitri Payet qui a quitté West Ham pour revenir à Marseille en échange de 29 millions d’euros ainsi que celui de Memphis Depay qui va tenter de relancer sa carrière à Lyon. Le Néerlandais a, lui, été transféré pour 16 millions d’euros. En tout, la Premier League aura vendu pour 271,4 millions d’euros durant ce mois de mercato.

La marge bénéficiaire pourrait encore augmenter étant donné que le mercato se termine le 28 février en Chine !