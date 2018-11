Thorgan Hazard est sur le point de devenir l’un des joueurs les plus demandés du continent.

Parce qu’il enchaîne les performances XXL semaine après semaine, la dernière datant de dimanche avec un bijou de but du gauche contre Hanovre puis une passe décisive. Mais aussi parce que sa situation contractuelle est très intéressante avec une fin de bail en juin 2020.

Ces dernières semaines, le Borussia Dortmund a étudié la possibilité d’attirer le Diable, misant notamment sur la présence de Lucien Favre, son premier entraîneur en Allemagne, sur son banc. Mais les intérêts sont multiples, l’un d’entre eux mène, selon Bild, à l’Atletico Madrid.

Ce qui pourrait séduire le joueur qui n’a jamais caché son attrait pour l’Espagne. Mais Hazard se sent aussi très bien à Mönchengladbach où lui et sa famille ont trouvé leur équilibre. Et la perspective de jouer la Ligue des champions l’an prochain dans un environnement qu’il connaît par cœur pourrait le séduire.

Au Borussia, l’idée est claire : "Nous avons discuté avec le père de Thorgan et lui avons dit que nous voulons prolonger son contrat", a fait savoir le directeur sportif Max Eberl qui a prévu de rencontrer le joueur et son entourage en début d’année prochaine.