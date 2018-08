Des milliards d'euros brassés par les joueurs les plus chers de l'histoire.





Sans surprise c'est Neymar qui figure en tête de ce classement un peu particulier. Ses passages de Santos au FC Barcelone et du Barça au PSG ont coûté en tout 310 millions d'euros.





En passant du Real Madrid à la Juventus pour un peu plus de 100 millions d'euros le mois dernier, Cristiano Ronaldo est remonté dans ce classement, s'installant en deuxième position derrière le Brésilien avec 230 millions d'euros.





Suivent Angel Di Maria avec 179 briques, Zlatan Ibrahimovic et ses nombreux transferts onéreux qui ont coûté 169 millions d'euros, et Gonzalo Higuain (159 millions d'euros).





En allant plus loin dans ce ranking, on se rend compte que 26 joueurs ont coûté aux différents clubs acquéreurs une somme totale de plus de 100 millions d'euros, comme le site Transfermarkt le met en exergue. Une statistique dont peuvent se targuer deux Diables rouges : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne qui ont coûté respectivement 138,5 millions et 106,5 millions d'euros. L'attaquant de Manchester United est le seul Diable faisant partie du top-10 mondial.





Avec son transfert à venir, dont on attend encore l'officialisation, Axel Witsel grimperait en troisième position du classement des Belges avec 89 millions d'euros, juste devant Christian Benteke (87,5 millions d'euros).





Nul doute que quand Eden Hazard quittera Chelsea, le Brainois passera devant ses petits camarades de l'équipe nationale, si ceux-ci n'ont pas été voir ailleurs d'ici-là.