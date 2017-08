On ne reverra donc plus Neymar sous le maillot du FC Barcelone. Arrivé en Catalogne en juillet 2013 pour 88 millions d’euros avec le statut de future star de football, le Brésilien aura justifié cette appellation. Alors que certains étaient dubitatifs quant à sa capacité à exploser en Europe, le qualifiant même de "joueur YouTube" (beau en vidéo mais pas très efficace), Neymar aura, en quatre saisons, fait taire tous les sceptiques, s’imposant comme le troisième meilleur joueur du monde, derrière l’intouchable duo Messi-Ronaldo. Et durant ces quatre saisons, les chiffres du Brésilien sont simplement ahurissants.

186: Le nombre de matches joués par Neymar, toutes compétitions confondues, sous la vareuse du Barça, qui l’aura principalement aligné comme ailier gauche.

105: Le nombre de buts marqués par le Brésilien avec les Blaugrana.

0,56: Le ratio but/match de la star sous le maillot du Barça.

80: Le nombre de passes décisives délivrées durant sa période catalane.

9: Le nombre de trophées remportés par la star brésilienne avec Barcelone (1 Ligue des Champions, 2 Ligas, 3 Coupes d’Espagne, 1 Supercoupe d’Espagne, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Coupe du Monde des clubs).

42: Le nombre de cartons jaunes reçus par Neymar avec Barcelone.

1: Le joueur de 25 ans n’aura été exclu qu’une seule fois avec Barcelone. C’était le 8 avril dernier, face à Malaga (0-1).

9: L’équipe contre qui a le plus marqué est Villarreal. Neymar a trouvé le chemin des filets à 9 reprises face aux Basques.

7: Le nombre de buts marqués par l’ailier… face au PSG, sous le maillot du Barça.

21: Le nombre de buts marqués par Neymar avec les Catalans, en Ligue des Champions. Il a d’ailleurs terminé meilleur buteur de la compétition en 2014-15.