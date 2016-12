L'attaquant néerlandais Arjen Robben, 32 ans, restera au Bayern la saison prochaine, a affirmé jeudi le patron du club Karl-Heinz Rummenigge, admettant cependant que le contrat n'est pas encore prêt.

"Il restera au Bayern Munich, nous voulons qu'il reste au Bayern Munich", a assuré le président du directoire du club allemand, "et je crois que nous pourrons annoncer peut-être dès janvier la conclusion d'un accord, je suis très optimiste là-dessus".

Le Bayern n'a jamais fait mystère de son envie de continuer avec Robben, arrivé au club en 2009. Souvent blessé ces derniers mois, il est aussi souvent décisif lorsqu'il est au meilleur de sa forme.

Les négociations avec le père de Robben, qui est aussi son agent, portent sur le montant du salaire et sur la durée de la prolongation, indiquaient ces dernières semaines la presse allemande.

"Nous sommes en bonne voie et très près d'un accord sur les derniers détails", a déclaré Rummenigge.

Le Bayern, qui continue à viser tous les titres cette saison, sur la scène nationale et en Ligue des champions, a récemment prolongé son buteur Robert Lewandowski jusqu'en 2021, et Franck Ribéry pour un an, jusqu'à fin 2018.

Ces prolongations de contrat, selon Rummenigge, sont "un signal tout particulier en direction de l'Angleterre, que nous ne laissons pas partir les joueurs qui sont importants pour nous".

Le Bayern, comme d'autres grands clubs européens, s'inquiète de la concurrence des Anglais sur le marché des transferts, après l'enrichissement spectaculaire des clubs de Premier League grâce à la signature de droits TV en forte hausse.