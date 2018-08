Silvio Proto a signé son bail de trois ans à la Lazio début juillet mais sa présentation officielle dans le club romain de Serie A a eu lieu vendredi.

"J'éprouve actuellement des sensations que je n'avais jamais vécues jusqu'ici", s'est enthousiasmé le Belge de 35 ans. "Je suis en train de grandir et je donne chaque jour le maximum. Mon rôle est d'aider les plus jeunes. Adamonis, Guerrieri et Strakosha ont de grandes qualités. Ce sont de braves gars et c'est un plaisir de travailler avec eux", a expliqué Proto.

"L'important est que l'équipe gagne mais pas de savoir qui va jouer à telle place. La victoire est la seule chose qui figure dans un palmarès. Il est nécessaire que l'on arrive au succès tous ensemble en travaillant le mieux possible avec le soutien des supporters. Le dimanche, onze footballeurs descendent sur le terrain mais la chose la plus importante ce ne sont pas les noms parce que ce qui compte par dessus tout, c'est le groupe."

"L'année dernière, j'ai débarqué en Grèce avec l'idée d'aider les jeunes de l'Olympiacos. Puis, le gardien titulaire a eu des soucis physiques. J'ai joué cinq matches de Ligue des Champions et j'ai totalisé pas mal de présences en championnat. Quand j'ai eu la possibilité de venir en Italie, le rêve de mon père et de mon grand-père s'est réalisé. Le premier maillot que j'ai porté c'est celui de Walter Zenga, puis celui d'Angelo Peruzzi. Mais je suis un grand fan de Gianluigi Buffon. Je l'ai affronté et c'est un grand homme. J'ai effectué une bonne carrière en Belgique avant d'aller dans deux pays étrangers. Quand la Lazio s'est présentée, je n'ai pas réfléchi à deux reprises", a conclu Proto.

En introduction, le directeur sportif Igli Tare a expliqué pourquoi il avait choisi Proto pour devenir gardien réserve de l'équipe."Vu les problèmes la saison dernière dans le but, nous étions à la recherche d'un gardien réserve. J'étais incrédule quand j'ai su que la possibilité d'engager le gardien belge était bien réelle. Il a effectué un super championnat avec l'Olympiacos. Il a accueilli avec un grand enthousiasme la proposition. Il sera un élément important car il nous aidera également à faire progresser les jeunes gardiens."