À la recherche d’un nouveau numéro 1 pour les quatre derniers mois du championnat, Anderlecht a examiné la piste Salvatore Sirigu, prêté par le PSG à Séville, où il ne joue pas. Mais il est quasiment exclu que Sirigu signe à Anderlecht, parce que René Weiler estime qu’il n’a pas le profil qu’il lui faut. Weiler préfère… Frank Boeckx. Mais vu qu’il est prévu que Davy Roef soit prêté, Herman Van Holsbeeck poursuit sa recherche.

Depuis le début du mercato, un grand nombre de gardiens ont été présentés au Sporting. Celui avec le plus grand palmarès est donc l’Italien Sirigu. À Séville, Sirigu n’a joué que deux matches de championnat et un en Coupe. C’est Sergio Rico qui est passé numéro 1. À l’Euro 2016, Sirigu (17 matches en équipe nationale) a joué la rencontre contre l’Irlande, mais s’est troué sur le seul but du match.

Lors des récents mercatos d’hiver, Anderlecht a déjà loué d’anciennes vedettes qui ne jouent plus dans leur club (De Zeeuw, Marin, Rolando, Djuricic, Büttner) et le bilan final était toujours négatif. Le Standard a eu la même blague avec Victor Valdés, l’ancien gardien de Barcelone.

Les doutes de Weiler sont donc compréhensibles. Il voulait un jeune gardien motivé au lieu d’une star de 30 ans avec un salaire excessif de 3 millions net par an. Un portier comme Koen Casteels - qui connaît le football belge - serait beaucoup plus logique pour Anderlecht. Seulement, le numéro 3 ou 4 de l’équipe nationale ne peut pas quitter Wolfsbourg pour le moment. Il n’est que sur le banc mais l’actuel numéro 3 est si faible que le club allemand n’ose pas prendre le risque de lâcher Casteels.