Anderlecht et le Sparta Prague ont trouvé un accord de principe concernant le transfert de Nicolae Stanciu. Les Tchèques ont augmenté leur offre, qui avoisine les 5 millions. En plus de cela, des bonus garantis et optionnels sont inclus dans le deal. Cela permettra au Sporting de récupérer une importante partie des 8,2 millions payés au Steaua Bucarest. Si tout va bien, le transfert sera officialisé ce weekend. Suite au départ de Stanciu, le mercato d’Anderlecht va enfin débuter. La cible numéro 1 est un attaquant.