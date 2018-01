Nicolae Stanciu n’est pas encore officiellement joueur du Sparta Prague, vu que les clubs n’ont pas encore officialisé le transfert. Mais Stanciu ne panique pas. Il a dit à des proches que demain, il ne devrait plus être à l’entraînement à Anderlecht. En d’autres mots: il ne reste plus que quelques détails à régler.

Vu la situation financière assez compliquée d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck ne compte certainement pas faire de cadeaux pendant ce mercato. Et surtout pas dans ce dossier-ci, où Anderlecht sera d’office perdant. Voilà sans doute pourquoi il veut obtenir le prix le plus haut possible.

Le Sparta Prague - avec les ex-Anderlechtois Marecek (médian) et Daniel Zitka (entraîneur des gardiens) - est en stage à Marbella après une première partie de championnat catastrophique. Le Sparta est 5e au classement avec 18 points de retard sur le Viktoria Plzen. Vu que le club est prêt à débourser 5 millions pour Stanciu - un record dans l’histoire du club - le Roumain aura la lourde tâche de renverser la vapeur.

Pour rappel : Stanciu doit l’intérêt du Sparta aux trois buts qu’il a inscrits avec le Steaua Bucarest contre le Sparta en préliminaires de la Ligue des Champions 2016-2017.