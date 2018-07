Plusieurs médias anglais l'annoncent ce mardi matin: l'ancien attaquant d'Arsenal a un accord verbal avec Aston Villa pour devenir l'entraîneur principal du club. Le Français de 40 ans devrait donc quitter le staff des Diables après deux ans de bons et loyaux services. Pour rappel, il a récemment quitté son job de consultant pour Sky.Aston Villa a loupé son retour en Premier League de peu, la saison dernière. C'est donc en Championship (division 2 anglaise) qu'Henry s'apprête à fourbir ses armes d'entraîneur principal. Aston Villa vient de changer de direction puisque Nassef Sawiris (un milliardaire égyptien) et Wes Edens (un homme d'affaires américain), deux riches actionnaires, viennent d'intégrer le club. Et leur première grande décision pourrait être de remplacer Steve Bruce par le champion du monde 1998...