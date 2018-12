A 23 ans, le Germano-Soudanais présente des statistiques intéressantes avec 6 buts et 3 assists depuis le début de saison, alors qu'il avait terminé la précédente avec 11 réalisations et 17 offrandes ! Pourtant, il nous revient que celui qui est passé professionnel du côté d'Hoffenheim et qui est régulièrement repris en équipe nationale allemande n'intéresse pas le Standard.La valeur marchande du joueur est estimée à 3,5 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.