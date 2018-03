Si l'on en croit le quotidien britannique, Paul Pogba pourrait bien faire ses valises dès cet été, lui qui n'entretient pas de bonnes relations avec José Mourinho. Si le départ du milieu de terrain français pourrait s'avérer être une lourde perte, les dirigeants mancuniens ont, en plus de la rentrée d'argent dans les caisses en cas de vente, plusieurs pistes.





La priorité absolue se nomme Toni Kroos, le milieu allemand du Real Madrid mais il reste peu probable que les Madrilènes se montrent à l'écoute. Si Florentino Perez déclare son joueur intransférable, ManU aurait coché le nom de Marco Verratti en guise de "Plan B". Le joueur du PSG a pourtant fait savoir récemment qu'il ne comptait pas faire ses valises cet été. Toutefois, les Franciliens pourraient envisager un départ en cas de belle offre, vu les prestations mitigées et la mauvaise hygiène de vie de l'Italien. Surtout, le club de la capitale se doit de renflouer les caisses après les achats de Neymar et Mbappé l'été dernier. Il est néanmoins probable qu'un "Plan C" soit à l'étude en cas d'échec dans ces deux dossiers.





En défense centrale, le "Mou" aimerait particulièrement le profil de Raphaël Varane. Une piste qui mène une nouvelle fois au Real Madrid et à son intransigeant président sauf qu'il pourrait, cette fois-ci être à l'écoute. En cas de refus, le profil de Marquinhos serait tout autant apprécié. On imagine néanmoins mal le PSG se séparer d'un joueur d'avenir qui semble être le seul défenseur central indéboulonnable de l'équipe. Seul un départ de Thiago Silva serait accepté pour Antero Enrique et Nasser Al-Khelaifi dans ce secteur de jeu.





Enfin, ManU aimerait attirer le défenseur de la Juventus de Turin Alex Sandro mais la liste de prétendants est longue pour le Brésilien, la concurrence s'annonce féroce.