Après l’échec Zinho Gano, le Standard cherche toujours un renfort offensif. Un attaquant grec est dans le viseur.

Zinho Gano était proche de signer au Standard, mais il a préféré rejoindre son ancien entraîneur Philippe Clement du côté du racing Genk. Ce jeudi nous vous apprenions que Les Rouches étaient sur la piste d’un attaquant de l’Inter, le Roumain George Puscas.

Ce samedi, c’est plutôt du côté de la SuperLeague grecque qu’il faut chercher, et plus précisément dans le club d’Asteras. Anastasio Douvikas, 18 ans, est une belle promesse du championnat grec. Malgré son jeune âge, il a disputé 20 rencontres la saison dernières, trouvant le chemin des filets à 2 reprises en championnat et une fois en Coupe (en trois rencontres).

Vif, technique, recherchant la profondeur, il cadre bien avec l’envie du Standard de rechercher des jeunes éléments, apportant une plus valu sportive et financière sur le long terme.

Pour le moment, une seule chose coince: le prix du joueur. Le Standard a fait une offre, jugée insuffisante par le club grec qui espère avoir 1,5 million pour son jeune talent.