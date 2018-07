La rumeur prend de l'ampleur, ces dernières heures. Selon nos informations, les discussions entre Dortmund et Witsel sont avancées.



Le Borussia Dortmund compte faire un gros effort pour dénicher Axel Witsel en Chine. Tianjin Quanjian, son club chinois depuis un an et demi, a fixé le prix de Witsel à 20 millions, et cela ne semble pas une somme insurmontable pour les Allemands. Dortmund a rempli sa tirelire en vendant Dembélé à Barcelone et Aubameyang à Arsenal. Witsel pourrait gagner entre 10 et 12 millions à Dortmund.



L'ancien Standarman devrait se décider dans les prochains jours et aurait demandé un délai de réflexion, selon le quotidien allemand Bild. Le PSG le convoite également mais rêve surtout de recruter Ngolo Kanté. Witsel n'est donc qu'un deuxième choix à Paris, qui doit surtout vendre avant d'acheter pour une question de fair-play financier. Attendre que la situation se débloque au PSG pourrait donc revenir à risquer que Dortmund trouve son bonheur ailleurs



En ce moment, Witsel est en vacances en Grèce. Le transfert pourrait se réaliser la semaine prochaine. Surtout Rafaella, la femme de Witsel, espère qu’il reviendra vite en Europe. Dortmund est à 200 kilomètres de Liège, Tianjin à 8.000 kilomètres...