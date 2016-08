Witsel: le jour de vérité pour la Juventus

Mercato

Chaque mercato, ils se disputent tous Axel Witsel. Et pourtant, le Diable Rouge est au Zenith Saint-Pétersbourg depuis maintenant quatre ans. Un club qui, vu le montant dépensé pour le médian (40 millions) lors de l’été 2012, a repoussé de nombreux candidats acquéreurs.

Un coup Milan, un coup l’Inter, un coup Everton (le plus pressant et le plus concret cet été) mais surtout la Juventus de Turin. La Vieille Dame lorgne le Belge depuis maintenant 18 mois et a déjà tenté plusieurs approches. Celle de cette fin d’été semble être finalement la bonne. Selon Mircea Lucescu, l’entraîneur roumain du Zenit qui s’est épanché dans la presse de son pays, il y aurait “un accord avec la Juventus” au sujet d’Axel Witsel. Le montant du transfert se situerait aux alentours de 20 millions d’euros. Il restait jusqu’à ce mercredi soir aux Turinois pour trouver un accord avec Witsel concernant son contrat. Dès hier, le joueur s’est envolé pour Turin afin d’y passer ses tests médicaux...

La Juve peut se frotter les mains. Elle avait besoin d’un solide médian axial pour pallier le départ de Paul Pogba (Man. United) et elle l’a enfin trouvé.

À Saint-Pétersbourg, par contre, ça risque de gronder. Après la triste troisième place (synonyme de non-qualification pour la Ligue des Champions) et la perte de Hulk, la star de l’équipe, le départ d’un des piliers du groupe risque de faire mauvais genre. Chelsea était le seul autre candidat encore en course (et c’est logique vu que la Juventus surveillait déjà le Belge sous Antonio Conte, l’actuel T1 des Blues) pour signer le Diable, mais la Juventus semblait bel et bien avoir plus d’une longueur d’avance...