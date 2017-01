Le Diable Rouge Axel Witsel va quitter le club russe Saint-Pétersbourg où il évoluait depuis septembre 2012. L'ancien milieu du terrain du Standard et Benfica a décidé de rejoindre le club chinois de Tianjin (qui se prononce Tien-Tsin en français, selon le système de transcription phonétique de l'Ecole française d'Extrême-Orient) Quanjian FC.

Il a confirmé sa décision au quotidien italien Tuttosport. Witsel, qui va fêter ses 28 ans le 12 janvier, va signer dans les prochains jours un contrat de trois ans qui devrait lui rapporter quelque 50 millions d'euros nets. "C'était une décision très difficile parce que d'un côté il y avait une très grand club comme la Juventus, mais de l'autre il y avait une offre impossible à refuser pour l'avenir de ma famille", a confié le joueur à 'Tuttosport'. "Les dirigeants turinois se sont toujours bien comportés avec moi et je ne peux que les remercier. Je serai supporter de la Juventus et je souhaite qu'elle puisse triompher en Ligue des Champions. Et puis qui sait, peut-être que dans le futur nos routes se croiseront."

Convoité par la Juventus lors de ce mercato hivernal, Witsel a finalement cédé devant la proposition financière du club entraîné depuis le 9 juin 2016 par un ancien champion du monde, l'Italien Fabio Cannavaro. Le club a été promu cette saison en Super League chinoise. Il est situé dans la 4e ville du pays avec 15 millions d'habitants. Elle est située au nord-est de la Chine à 120 km au sud-est de Pékin.

Le club appartient depuis juillet 2015 à l'entreprise Quanjian Natural Medicine Science et Technology Development Co Ltd, spécialisée dans les parfums, cosmétiques et produits de beauté.

Witsel ne sera pas le premier Belge à évoluer à Tianjin. En 2010, le coach Patrick De Wilde, ancien adjoint de Jos Daerden, avait assuré la montée du club en League One (D2) chinoise. Il allait être remercié au terme de la saison suivante.

Un club belge doit se réjouir de ce transfert: Anderlecht. Witsel ne jouera pas le seizième de finale de l'Europa League avec Saint-Pétersbourg face au Sporting anderlechtois les 16 et 23 février.

Tianjin Quanjian FC ne compterait pas en rester là. Selon 'Tuttosport', une offre aurait été formulée pour l'attaquant de la Juventus Mario Mandzukic (40 millions). Quant au 'Sun', il évoque une offre de 80 millions de livres pour recruter le buteur de Chelsea Diego Costa (80 millions de livres).