Dans la carrière d'un footballeur vient toujours le moment où il faut faire un choix entre le sportif et le financier. Ce choix est peut-être arrivé pour le Diable. La Juventus et le club de Shangai SIPG lui proposent tous les deux un contrat.





Du côté du club italien, on lui propose un contrat de 4 ans pour un salaire annuel de 4,5 millions d'euros. Le Zenit recevrait une compensation de 6 millions d'euros. Une somme sur laquelle les Russes et les Italiens ne sont pas d'accord. Le Zenit veut plus mais la Juventus n'augmentera pas son offre





Le club chinois, lui, est arrivé avec une offre bien plus alléchante pour les Russes et pour le joueur, financièrement parlant. L'entraîneur de Shangai est l'ancien coach de Witsel au Zenit, le portugais Andre Villas-Boas. Et il veut absolument recruter le Belge. Les Chinois ont donc proposé 20 millions d'euros aux Russes. Et ils offrent un contrat de trois ans au Diable, qui pourrait toucher 18 millions d'euros par an.





Entre le sportif et le financier, Axel Witsel devra choisir. Il optera vraisemblablement pour la Juventus pour qui il a eu un coup de coeur et avec qui il a un accord depuis la fin du dernier mercato.