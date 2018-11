Depuis le début de la saison, Monaco vit un véritable calvaire (avant-dernier, à égalité avec le dernier, Guingamp). Et si les dirigeants monégasques pensaient que la nomination de Thierry Henry à la tête de l’équipe à la place de Jardim allait donner un coup de boost à l’équipe, c’est loin d’être le cas (pour le moment).

Dernière claque : la défaite 0-4 face à Bruges en Ligue des Champions. Parmi les circonstances atténuantes, on notera l’hécatombe qui frappe les joueurs du Rocher. Au total, ce ne sont pas moins de 14 joueurs qui sont actuellement à l’infirmerie. Et pas des moindres : Subasic, Glik, Raggi, Touré, Lopes, Jovetic auxquels on peut ajouter la suspension de Youri Tielemans pour ce dimanche.

Bref, on voit mal comment cette équipe si séduisante il y a quelques mois pourrait ne fût-ce qu’inquiéter l’armada parisienne. Pourtant, dans le camp de PSG, on se montre prudent. Pas question de prendre cette rencontre par-dessus la jambe.

"Ils vont devoir se réveiller à un moment ou un autre", note Thomas Meunier aux médias français. "Il faut rester prudent face à cette équipe, avec un nouveau coach qui tente d’imposer sa griffe, ça prend du temps. On visera les trois points mais il faut rester prudent."

Logiquement, le latéral de Diables devrait pouvoir tenir sa place dans le onze de base, tout comme Nacer Chadli côté monégasque. Victoire facile du PSG ou réveil de Monaco ? Verdict dimanche en début de soirée.