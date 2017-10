La une d’A Bola, ce samedi, était plutôt équivoque. "L’heure de Svilar", titrait l’un des quotidiens sportifs portugais. Et elle a effectivement sonné à l’occasion du déplacement de Benfica à Olhanense en Coupe.

Face au troisième de D2 battu 0-1, l’ancien Anderlechtois est devenu, à 18 ans et 50 jours, le plus jeune gardien de l’histoire du club. Ni plus, ni moins.

Svilar ne s’est pas contenté d’écrire une page de la légende de Benfica, il a aussi parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur Rui Vitoria, confirmant à l’occasion de ce premier match les promesses affichées lors des séances d’entraînement franchement convaincantes.

À l’issue du match, l’entraîneur lisboète a refusé de revenir sur les individualités. "Ceux qui étaient titulaires ont fait un bon match, ceux qui sont entrés ont apporté de la fraîcheur", a lâché le technicien fragilisé par le début de saison très moyen de son équipe en championnat, avec une très moyenne troisième place à 5 points de Porto après 8 journées mais aussi en Ligue des Champions avec une défaite à domicile contre le CSKA Moscou (2-3) et une débâcle au FC Bâle (5-0).

Dans ce contexte, ce baptême réussi est une éclaircie qui pourrait se prolonger contre Manchester United cette semaine en C1 vu la lombalgie tenace du titulaire Julio César et les doutes escortant sa doublure Bruno Varela, affaiblie par un début de saison très loin des attentes.