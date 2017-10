Ce week-end se jouera le Decision Day, la dernière journée du championnat nord-américain de football. Lamah et Ciman disputeront-ils les playoffs ?

La Major League Soccer disputera ce dimanche à 22h la dernière journée du championnat régulier. Tout sera joué en même temps, histoire de ne favoriser personne. Les playoffs commenceront à la fin du mois. Mais cela ne devrait pas être cette année qu'un Diable succédera au regretté François Van der Elst et remportera le titre. En effet, avant d'affronter les New England Revolution, l'Impact du Général Laurent Ciman est d'ores et déjà éliminé de la course aux lauriers après une saison très fade, lors de laquelle le Diable aura tout de même réussi à tirer son épingle du jeu, ainsi que son équipier argentin Ignacio Piatti. Le défenseur reste l'un des chouchous du club de la Belle Province, qui regrettera le départ à la retraite de l'emblématique Patrice Bernier. Les stats parlent pour Ciman: il mène le classement MLS des tirs bloqués (28) et est le joueur le plus utilisé du noyau (2.610 minutes), n'écopant que de cinq cartes jaunes. Pas suffisant toutefois pour aider l'Impact, qui n'a gagné qu'à une reprise lors des huit (!) derniers matches.

Un autre (ex-)Diable sort aussi d'une série catastrophique: une victoire pour le FC Dallas de Roland Lamah en quatorze matches, contre sept nuls et six défaites ! De quoi compromettre une saison qui avait si bien commencé. Les Texans devront battre le Los Angeles Galaxy, quitté par Jelle Van Damme pour rejoindre l'Antwerp, mais devront espérer un faux-pas du San Jose de l'ex-Anderlechtois Victor Bernardez contre Minnesota. Un but de plus pour Lamah, auteur de neuf goals et nommé parmi les meilleurs nouveaux venus en MLS en 2017, ne serait pas de refus.

Quid des Belgicains ?

Pour ceux qui ont fréquenté les pelouses de Pro League, il y a à boire et à manger. Victor Vazquez (ex-Club) cartonne avec Toronto (8 goals et 16 assists), comme Chris Mavinga (ex-Genk). Le New York City FC de Frederic Brillant (ex-Ostende) et Maxime Chanot (ex-Courtrai) participera sans soucis aux PO, comme le NY Red Bull de Sacha Kljestan (ex-Anderlecht). Par contre, de son côté, Oguchi Onyewu (ex-Standard) termine sa carrière sans participer aux PO avec Philadelphie.