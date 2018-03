C'est le moment de s'illustrer ! Le match amical face à l'Italie mardi représente l'ultime chance de se montrer pour des joueurs encore sur le fil et prendre les dernières places dans l'équipe d'Angleterre qui s'envolera pour la Coupe du monde en Russie.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate souhaite en effet disputer ses deux derniers matches de préparation face au Nigeria et au Costa Rica début juin avec son groupe de 23 joueurs déjà arrêté.

Après le succès 1-0 contre les Pays-Bas vendredi, Southgate va ainsi opérer plusieurs changements dans son équipe contre l'Italie mardi à Wembley, histoire de jeter un dernier coup d'oeil à certains éléments pouvant prétendre intégrer le groupe.

"Nous avons d'excellentes options sur plusieurs postes, des joueurs qui nous apporteront beaucoup s'ils sont retenus. On doit juste trouver le bon équilibre", a déclaré lundi le technicien depuis le camp de base anglais, au nord de Londres. "Il y a 31 ou 32 joueurs en compétition et personne ne sait ce qui se passera dans les prochaines semaines".

"Il n'est pas trop tard, pour personne, et nous continuerons à surveiller tout le monde jusqu'à la fin de la saison", a toutefois tempéré l'ancien défenseur, à la tête de la sélection anglaise depuis septembre 2016.

Le poste crucial de gardien de but, éternel talon d'Achille de l'Angleterre dans les grandes compétitions, est l'un des plus cruciaux pour Southgate, avec trois hommes en course. Jordan Pickford (Everton) était titulaire face aux Pays-Bas, où il a gardé sa cage inviolée pour la deuxième fois en deux sélections. Mais Southgate a confirmé que Jack Butland (Stoke) allait débuter contre l'Italie. Joe Hart, à la peine avec West Ham, semble en revanche avoir perdu du terrain.

Espoirs modestes

"Jack va jouer dans les buts, je voulais lui donner ainsi qu'à Jordan un match chacun pour leur donner un peu d'expérience", a expliqué Southgate. "Je ne sais pas si Joe jouera avec l'Angleterre un match avant la Coupe du monde. C'est à eux de bien jouer dans leurs six ou sept derniers matches et nous prendrons une décision à partir de là".

Une fois ses derniers choix effectués, Gareth Southgate pourra se concentrer sur les trois adversaires de l'Angleterre dans le groupe G: la Belgique, le Panama et la Tunisie.

Les espoirs des fans anglais sont en tout cas assez modestes au regard des derniers tournois internationaux où l'Angleterre n'a guère fait d'étincelles, mais Southgate semble sûr de son fait: l'équipe va dans la bonne direction selon lui.

"Ce qui me fait plaisir c'est que les joueurs commencent à s'adapter au système de jeu. On était plus fluides avec le ballon, on a joué avec davantage de liberté. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très positives vendredi" contre les Pays-Bas, s'est-il réjoui.

"On doit laisser cette jeune équipe jouer et être performante, il y a de jeunes joueurs super emballants", a-t-il poursuivi. "Nous devons les laisser grandir ensemble. Ils n'ont pas 50 ou 100 sélections et nous devons leur laisser de l'espace pour qu'ils y arrivent. Si nous voulons aller plus loin dans le tournoi que ce que montre notre classement, nous devons leur permettre cela".

Sterling métamorphosé

L'ailier de Manchester City Raheem Sterling est l'un de ces joueurs à suivre après s'être métamorphosé cette saison en l'un des meilleurs attaquants de Premier League (15 buts en championnat), mais il n'a pas encore atteint le même niveau de jeu en sélection.

"Je sens que je suis un joueur établi en équipe d'Angleterre même si je suis toujours jeune. J'essaie toujours de progresser", a-t-il dit. "Pep Guardiola (son entraîneur à City) a été fantastique avec moi mais cela n'a pas encore profité à l'Angleterre, je ne suis pas encore au niveau auquel je souhaite évoluer".

Face à une Italie en reconstruction, à la défense friable comme l'a montré son revers 2-0 face à l'Argentine vendredi, Sterling et ses camarades disposent d'une bonne occasion de transposer leurs progrès à l'échelon international.