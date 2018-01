A 150 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), la fédération mondiale de football (FIFA) a annoncé lundi sur son site officiel que plus de trois millions de demandes de tickets pour l'événement, précisément 3.141.163 billets, ont été commandés depuis l'ouverture le 5 décembre dernier de la première phase de ventes en cours qui prendra fin le 31 janvier.

Si à cette date la demande de billets est supérieure à l'offre, un tirage au sort sera effectué pour attribuer les places. Les candidats seront ensuite informés des résultats du tirage au plus tard le 12 mars.

Au cours de la période actuelle, soumettre sa demande le premier ou le dernier jour n'a aucune importance, tous les demandeurs disposant des mêmes chances de se voir attribuer des billets.

Le plus grand nombre de demandes émane de Russie, tandis que les supporters venus d'Allemagne, d'Argentine, du Mexique, du Brésil, du Pérou, de Colombie, des Etats-Unis, d'Espagne, de Pologne et de Chine figurent eux aussi dans le Top 11. Les demandeurs internationaux représentent 38 % du total.

L'engouement en Belgique semble à l'heure actuelle plutôt modéré, selon l'Union belge de football et le club de supporters 1895. Ce qui n'était pas le cas lors de la précédente édition au Brésil il y a quatre ans, et de l'Euro 2016 en France. Au total ce sont en effet seulement 1.464 compatriotes qui ont sollicité un billet pour un des trois matches des Diables Rouges, et 215 pour la finale du 15 juillet à Moscou.

Le match d'ouverture du lundi 18 juin contre le Panama à Sotchi n'a suscité que 194 demandes, sur les 2336 disponibles. Le suivant contre la Tunisie le samedi 23 au Stade du Spartak Moscou intéresse 515 personnes. Enfin sans surprise, la plus grande demande belge - 755 commandes - concerne le choc du jeudi 28 juin contre l'Angleterre à la Baltika Arena de Kaliningrad, pour lequel seulement 1.419 places sont à disposition.

Au total ce sont donc environ 4.500 tickets qui restent offerts aux fans des Diables.

Deux autres phases de ventes sont prévues, du 13 mars au 3 avril, et du 18 avril au 15 juillet, le jour de la finale.