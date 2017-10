Le tirage au sort des barrages de la zone Europe se déroulera ce mardi 17 octobre à Zurich, en Suisse.

Les huit équipes découvriront le dernier adversaire qu'ils devront battre afin de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

C'est sur une double confrontation que se jouera cette dernière étape avant le Mondial russe. D'un côté, l'Italie, la Suisse, la Croatie et le Danemark sont désignés têtes de série suite au classement FIFA publié ce lundi. Ces quatre nations défieront donc soit l'Irlande du Nord, la Suède, la République d'Irlande ou la Grèce.

Les huit équipes disputeront deux rencontres en matches aller-retour, qui devraient avoir lieu entre le 9 et le 14 novembre.

Quadruple championne du monde, l'Italie n'a plus manqué un Mondial depuis 1958 et celui disputé en Suède. La Suisse, la Croatie et la Grèce étaient déjà présentes au Brésil en 2014 et veulent donc continuer leur série.

Absent il y a quatre ans, le Danemark aimerait retrouver l'élite, tout comme la Suède, qui n'a plus disputé un Mondial depuis 2006. Sevré de Coupe du monde depuis 2002 et son huitième de finale en Corée du Sud et au Japon, l'Irlande aura à cœur de remédier à cette situation. Quant à l'Irlande du Nord elle n'a plus pris part à la grand-messe du football mondial depuis 1986 au Mexique.