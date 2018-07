"Désolé, vous n'allez pas avoir l'information" concernant le forfait probable de l'attaquant Edinson Cavani, "comme moi je n'ai pas l'information de qui va remplacer le joueur suspendu côté français" Blaise Matuidi, a dit le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez jeudi avant le quart de finale de la Coupe du monde 2018 contre la France.

"C'est un joueur très important pour nous, dans un très bon moment footballistique sur le plan personnel", a détaillé le "Maestro" uruguayen en conférence de presse. "Immédiatement (après sa blessure), il s'est remis à travailler, pour récupérer, à se soigner. Je crois qu'on a communiqué de manière très précise sur ce qu'il s'est passé, et dans moins de 24 h nous saurons qui sont les titulaires et qui sont les remplaçants".

L'attaquant du Paris SG est très incertain pour le quart de finale contre l'équipe de France vendredi à Nijni Novgorod en raison d'une blessure à un mollet gauche. Il l'a contractée samedi lors du huitième de finale, après avoir inscrit un doublé contre le Portugal (2-1).

Il s'est entraîné jeudi à part de ses coéquipiers et pour la première fois depuis sa blessure, se contentant d'enchaîner les allers-retours en marchant puis trottinant, sans boiter mais sans non plus courir à haute intensité.

C'est l'attaquant de Gérone Cristhian Stuani qui est pressenti pour le remplacer en cas de forfait.