Trois matchs, deux défaites, une victoire, dix buts encaissés, quatre marqués. La lecture du bilan brut de Marc Wilmots permet de mieux situer les critiques auxquelles fait face le technicien.

L’enthousiasme né de la victoire au Gabon 0-3 le mois dernier a été vite douché par la défaite à domicile qui a suivi trois jours plus tard face au même adversaire, amputé de la majeure partie de ses cadres et à dix pendant une mi-temps…

Dans ce climat défiant, Wilmots fait face. Avec son sens de la formule. "Une équipe ne se construit pas en quatre mois. Sinon ce n’est pas un entraîneur, c’est un sorcier qu’il fallait prendre. Moi, je suis là avec mon staff et les joueurs pour travailler à construire une nouvelle équipe", a rappelé le Brabançon en conférence de presse en début de semaine. "On travaille à avoir une nouvelle génération de joueurs. Mais c’est difficile, parce que je n’ai jamais eu tout mon monde. Je ne suis pas en train de me plaindre ou prendre pour prétexte les blessés."

Wilmots pourrait pourtant vu les pépins physiques qui ont contraint Gervinho, Seri, Doumbia, Adama Traoré et Bony à déclarer forfait alors que dans l’autre sens Kodjia, Gbamin et Dié sont de retour. "Je remarque que cela fait quand même beaucoup d’absences chez nous depuis que j’ai commencé; évidemment, c’est embêtant. Mais, moi, je ne suis pas un entraîneur qui se plaint."

Mais qui essaye d’avancer sur la route de la Russie avec une escale à Bamako pour un déplacement périlleux au Mali. Mais, même en cas de défaite à Bamako, une victoire le mois prochain à domicile contre le Maroc sera synonyme de participation au Mondial.

"La qualification n’est pas compromise", a clamé celui qui a vu débarquer dans son staff Kolo Touré. "J’avance et je vais travailler avec les garçons qui sont là. Il y a de la qualité pour faire un résultat. Nous sommes tous tendus vers le même objectif : participer à la Coupe du Monde. Nous avons deux matchs pour aller au bout du rêve. Après ces deux matchs, on fera le bilan." En espérant qu’il soit plus reluisant qu’actuellement.