Les gestes d'antijeu de Kylian Mbappé et Paul Pogba dans le temps additionnel n'ont pas seulement agacé chez nous. Sans parler de la qualité du jeu proposé.





Sur la chaîne de radio française RMC, connue pour organiser de nombreux débats incluant des membres de la société civile, l'humeur était évidemment au décryptage de la demi-finale entre la France et la Belgique.





Parmi tous les points d'analyse de l'émission Les Grandes Gueules, les gestes d'antijeu de Kylian Mbappé et Paul Pogba pendant le temps additionnel, alors que les Diables jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour tenter d'égaliser.





" Trouvez-vous son comportement normal lorsqu'il prend son carton jaune? Mbappé doit faire attention car il a un capital sympathie très important, mais cela peut vite basculer", s'est ainsi emporté Johnny Blanc, l'un des chroniqueurs. " Malgré l'image de groupe sympathique que dégage l'équipe de France, je suis révolté devant autant de simulateurs, menteurs et tricheurs sur tous les matchs."





Le journaliste Daniel Riolo lui a rétorqué que les simulations tendaient à disparaître au vu de la présence omniprésente de caméras qui empêcheraient les joueurs de tomber trop facilement au sol. Un argument qui n'a pas semblé convaincre Johnny Blanc.













Daniel Riolo s'est également exprimé sur la qualité du jeu proposé par les Bleus, souvent critiquée depuis le début du tournoi. " Je préfère gagner en étant beau", a ainsi résumé le journaliste. " Il y a plus d'équipes qui ont gagné en étant belles que moches. Gagner en étant moche, c'est une exception. Et si la France devient championne du monde, ce sera le champion du monde le plus moche de l'histoire."