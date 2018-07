Le journal brésilien O Globo prend la défense du numéro 10 et relève qu'en quatre rencontres, il a provoqué la distribution de six cartons jaunes. Personne ne fait mieux. Behrami, Schär et Lichtsteiner contre la Suisse, Ljajic contre la Serbie et Salcedo et Alvarez sont tous tombés dans le piège de l'attaquant déroutant.

Reste à voir si ces cartes sont justifiées ou si elles résultent d'exagérations de la part de Neymar.