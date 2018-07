Après la Mannschaft sortie au 1er tour, c'est l'arbitre allemand Felix Brych, considéré comme un des meilleurs arbitres au monde, qui est renvoyé prématurément à la maison. La FIFA a en effet indiqué au Munichois qu'il ne dirigerait plus de matches à la Coupe du monde en Russie.

Felix Brych n'aura arbitré qu'un match lors du Mondial 2018: le controversé Serbie - Suisse (1-2) au 1er tour. La Serbie avait déposé une plainte officielle auprès de la FIFA contre Felix Brych, qui n'avait pas sifflé penalty après une faute sur Aleksandar Mitrovic dans le rectangle.

Ce match a été pollué par les dérapages. Les joueurs suisses Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner ont écopé d'amendes pour leurs célébrations de but pro-kosovo. Le président de la fédération de Serbie, Slavisa Kokeza, de même que le sélectionneur serbe Mladen Krstajic ont été sanctionnés d'une amende de 4.330 euros chacun, et d'un avertissement, pour des déclarations d'après-match.

Mladen Krstajic avant lancé devant la presse que l'arbitre allemand Felix Brych devait être "envoyé à La Haye" pour y être "jugé", en référence au tribunal pénal international jugeant les crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie.

La FIFA n'avait pas commenté la prestation de Brych, mais la fédération ne l'a pas retenu parmi les 17 arbitres, 37 assistants et 10 arbitres video sélectionnés pour la suite du tournoi.

"Mon parcours en Coupe du monde est une amère déception pour moi et mon équipe, mais la vie continue et nous reviendrons", a déclaré Felix Brych.

Arbitre de la finale de la Ligue des champions 2017, Felix Brych, 42 ans, a été élu meilleur arbitre du monde en décembre 2017 lors des Globe Soccer Awards à Dubaï.