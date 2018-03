Gareth Southgate semble avoir une idée assez précise du groupe de joueurs qu'il emmènera au Mondial 2018, où l'Angleterre sera le dernier adversaire de la Belgique durant la phase de groupes, le 28 juin. "Je pense que pour 19 ou 20 joueurs c'est assez clair", a confié le sélectionneur anglais mardi après le match amical contre l'Italie (1-1).

Celle contre l'Italie était la dernière rencontre avant sa liste définitive, Southgate n'ayant pas caché son intention de disputer ses deux derniers matches de préparation en juin, contre le Nigeria le 2 et le Costa Rica le 7, avec son groupe de 23 joueurs. Deux joueurs dans la balance étaient donc titulaires au coup d'envoi face à la 'Squadra Azzurra', le défenseur central de Burnley James Tarkowski, dont c'était la première sélection, et le latéral gauche de Manchester United Ashley Young.

"Il y a eu de bonnes performances de joueurs qui ont consolidé... je ne peux pas dire pas leur place dans la sélection, car je pense que pour 19 ou 20 d'entre eux c'est assez clair, mais qui sont souvent les suivants si nous rencontrons des problèmes dans une zone particulière. C'est pourquoi c'était bien de voir James Tarkowski", a déclaré Southgate après la rencontre.

Contre l'Italie, Southgate a continué son expérimentation en défense, en titularisant aussi, comme contre les Pays-Bas, le latéral Walker à droite d'une défense à trois. "Nous avons appris des choses de nos tests. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gars règlent eux-mêmes les problèmes sur le terrain: changement de formation selon l'opposition, différentes tactiques de pressing... C'est un vrai plus et cela ne pourra que s'améliorer au plus nous travaillerons ensemble."

L'Angleterre vient d'enchaîner quatre rencontres face à des grandes nations du football: l'Allemagne (0-0) et le Brésil (0-0) en novembre, les Pays-Bas (victoire 0-1) vendredi et l'Italie (1-1) mardi. "Nous avons rencontré quatre des plus grandes nations de football au monde et avons été compétitifs dans chaque match", s'est réjoui Southgate. "Nos schémas de jeu sont devenus plus clairs et nous allons encore améliorer cela."