L'entreprise liégeoise active dans les technologies numériques pour la télévision EVS a signé un contrat d'une valeur de sept millions d'euros avec la société HBS, filiale dédiée à la production télévisuelle du groupe de marketing sportif Infront Sports & Media, écrit L'Echo vendredi.

Il s'agit en réalité d'une première grande commande en vue de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, peut-on lire entre les lignes du communiqué de l'entreprise. 15% du contrat (un million d'euros) sera enregistré cette année, mais le solde le sera aux 2e et 3e trimestres, soit durant la compétition. Et EVS table déjà sur des revenus supérieurs à ceux du tournoi de 2014 au Brésil, où elle était également présente.

Le contrat avec HBS, qui couvre des équipements utilisés pour la production de l'événement en direct et en quasi-direct, est un des plus gros de l'histoire d'EVS, après celui de 15 millions signé il y a un an avec la société américaine de captation d'événements NEP.