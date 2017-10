Le milieu de terrain argentin Javier Mascherano a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde en Russie l'an prochain, lors d'un entretien à la chaîne de télévision argentine TyC Sports.

Mascherano, 34 ans en juin prochain, a joué 139 rencontres avec sa sélection, et perdu cinq finales: quatre en Copa América (2004, 2007, 2015, 2016) et une de Coupe du monde, en 2014. Les deux seuls titres qu'il a remportés avec l'Argentine: champion olympique en 2004 et 2008.

"Mon cycle en sélection se termine en Russie, je n'irai pas plus loin, a-t-il déclaré. Sampaoli décidera si je dois être sélectionné pour le Mondial ou non".

Mascherano est après Messi l'homme le plus influent du vestiaire argentin, mais ses dernières prestations avec l'Albiceleste ont déclenché des critiques contre lui. Mascherano, un proche de Messi avec qui il joue au FC Barcelone, était titulaire mardi lors de la victoire à Quito contre l'Equateur (1-3) qui a qualifié l'Argentine pour le Mondial.

Avec Barcelone, où il est arrivé en 2010 en provenance de Liverpool, il est sous contrat jusqu'en juin 2019.