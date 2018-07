La Croatie vient d’acter sa qualification pour la finale de la Coupe du Monde et les joueurs courent comme des poulets sans tête sur la pelouse. Rapidement, Lovre Kalinic s’empare d’un drapeau croate et demande à un photographe d’immortaliser ce moment en compagnie de Danijel Subasic et Dominik Livakovic, ses deux concurrents. Ce moment dénote bien de l’ambiance qui règne dans l’effectif croate : pas de concurrence et un bloc solide pour réaliser l’impossible.(...)