Pour un peu, le plus jeune de la bande passerait pour le plus sage. Quand tous les joueurs de l’équipe de France ont explosé de joie au moment de célébrer ce deuxième titre de champion du monde de leur histoire, Kylian Mbappé a une fois de plus étalé son détachement.

"Attention, je suis content de faire la fête comme tout le monde", a-t-il toutefois tenu à préciser. "Mais moi, j’ai encore toute une histoire à écrire et je n’en suis qu’au début."