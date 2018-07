L'Angleterre, qui n'a plus atteint le dernier carré du Mondial depuis 1990, s'est qualifiée après avoir battu la Colombie aux tirs au but en 8es de finale. Les Three Lions ont ainsi mis un terme à la malédiction, eux qui n'étaient jamais sortis vainqueurs d'une séance de penalties en Coupe du monde.

Le fil du match

Après un début de match poussif où les occasions se faisaient attendre, les Anglais ont ouvert le score par l'entremise du défenseur Harry Maguire. Il a trouvé le chemin des filets à la demi-heure.

En deuxième période, un centre de Lingard dépose sur la tête de Dele permettait à ce dernier de doubler la mise pour les Three Lions.





Le vainqueur de Suède - Angleterre affrontera mercredi en demi-finales celui du dernier quart de finale, qui mettra aux prises la Russie et la Croatie à Sotchi.

LES COMPOS

Suède : Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal Forsberg, Berg, Toivonen.

Angleterre : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane.

