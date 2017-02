Une délégation de l'Union belge de football (URBSFA) s'est rendue en Russie la semaine dernière dans le cadre d'une visite de prospection en vue de la Coupe du Monde 2018, a indiqué l'Union belge mardi.

La délégation, composée du sélectionneur Roberto Martinez, du secrétaire général Koen De Brabander, du directeur technique Chris Van Puyvelde et du team manager Piet Erauw, a visité neuf camps de base potentiels à proximité de Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi.

"À titre informatif et d'après les informations reçues de la FIFA, la Belgique est le 20e pays à avoir déjà réalisé une telle prospection dans le pays hôte du Mondial 2018", a précisé l'Union belge. "À l'issue de cette visite, la Fédération Belge de Football va analyser les informations obtenues concernant la qualité des infrastructures sportives et hôtelières en restant en contact avec la FIFA. Bien évidemment, nos Diables Rouges ne sont pas encore qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde et cela reste notre premier objectif, mais l'URBSFA est convaincue qu'il est essentiel d'être proactif à tous les niveaux pour bâtir des succès."

Les Belges occupent la tête du groupe H de qualification avec quatre victoires en quatre rencontres. Le 25 mars, les Diables Rouges recevront la Grèce, deuxième du groupe à deux points, au stade Roi baudouin de Bruxelles.