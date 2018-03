Dans trois mois, la phase de poules de la Coupe du monde sera terminée et nous en saurons plus sur les forces en présence. En attendant, voici ce que pensent les bookmakers au surlendemain des derniers matches amicaux avant la divulgation des différentes listes des 23.



L'Espagne et le Brésil ont impressionné durant la trêve internationale. L'Argentine a montré ses faiblesses en l'absence de Messi tandis que la France a déçu et que les Diables manquent de vraies références. La favorite de cette Coupe du monde 2018 reste toutefois l'Allemagne, malgré sa défaite à domicile contre le Brésil (0-1), mardi. C'est du moins ce qu'a tranché betFIRST, qui attribue une cote de 5.45 à la Mannschaft. Autrement dit, parier 10€ sur l'Allemagne championne du monde pourrait vous rapporter 54,5€.



En deuxième position, le Brésil s'est rapproché du haut du tableau avec une cote de 5.55. La France et son incroyable armada offensive est à 6.40. Il faut donc descendre à la 4e position pour trouver l'Espagne (7.75), qui vient pourtant d'humilier l'Argentine (8.75). Les Diables rouges sont théoriquement les 6e favoris du Mondial, avec une cote de 12.75 devant l'Angleterre (16.75). La Pologne et la Colombie, que les Diables pourraient rencontrer en huitièmes de finale, ont la même cote: 40.50 !



Si vous aimez les risques, la plus grosse cote du Mondial revient au Panama (989.75). Logique, après l'humiliation subie face à la Suisse (6-0). Un risque plus mesuré pourrait être de parier sur le meilleur buteur de la compétition. Après son doublé contre l'Arabie Saoudite, Romelu Lukaku pointe en 5 position avec une cote de 16.75 identique à celles de Timo Werner (Allemagne) et de Gabriel Jesus (Brésil). Les quatre favoris étant Lionel Messi (9.75), Neymar (10.75), Ronaldo (11.75) et Griezmann (14.75).



Si vous préférez assurer le coup, parier sur la présence de la Belgique en quarts de finale peut vous permettre de multiplier votre mise par 1,68. Quant à la dernière place du Panama dans le groupe G, elle est cotée à 1.48.



