Deux jours avant la finale de la Coupe du monde contre la France, la Croatie s'est entraînée sans presque la moitié de l'équipe de base.

L'entraîneur croate Zlatko Dalic s'est entraîné avec un groupe réduit vendredi au stade Loujniki, où la finale se jouera dimanche à partir de 17h00 (belges). Le gardien Danijel Subasic, les défenseurs Sime Vrsalyko, Dejan Lovren et Ivan Strinic et le milieu offensif Ivan Perisic ne se sont pas présentés sur le terrain.

Les Croates ont déjà la durée d'un un match plus dans les jambes que les Français. L'équipe de Dalic a disputé trois prolongations dans cette Coupe du monde, soit 90 minutes supplémentaires. Contre le Danemark et la Russie, la Croatie a eu aussi besoin de tirs au but pour gagner, en demi-finale contre l'Angleterre, elle a émergé au cours de cette prolongation.

Ils ont en outre un jour de récupération de moins puisqu'ils ont joué leur demi-finale mercredi soir alors que la France a disputé la sienne mardi soir.