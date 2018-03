Il n'y a pas que les 32 coachs nationaux qui doivent effectuer leur sélection en vue de la prochaine Coupe du monde de football en Russie. La Fédération internationale (FIFA) a annoncé celle des arbitres et de leurs assistants, au nombre de 99, qui seront en fonction du 14 juin au 15 juillet en Russie lors des 64 rencontres du programme.



Aucun referee belge n'a été retenu. De même aucun arbitre britannique opérant dans la prestigieuse Premier League n'a trouvé grâce aux yeux des instances internationales. Une première dans l'histoire du Mondial. Parmi les 36 arbitres, l'Europe est la mieux représentées avec dix directeurs de jeu issus de l'UEFA: Felix Brych (All), Cüneyt Cakir (Tur), Sergey Karasev (Rus), Bjorn Kuipers (P-B), Szymon Marciniak (Pol), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Esp), Milorad Mazic (Ser), Gianluca Rocchi (Ita), Damir Skomina (Svn) et Clément Turpin (Fra). Tous seront accompagnés de deux compatriotes assistants.

Outre les arbitres, 63 assistants ont été appelés. Ils représentent 46 nations. Ils ont été choisis parmi 53 trios d'arbitres au terme d'un processus de sélection qui a duré trois ans.

Un prochain séminaire de la FIFA, fin avril, se penchera sur la sélection des arbitres chargés de la VAR (assistance à l'arbitrage par vidéo).

Les arbitres retenus se réuniront à Moscou pour un ultime séminaire dix jours avant l'ouverture de cette 21e Coupe du monde.