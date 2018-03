Il y a un peu moins de quatre ans, l'Allemagne humiliait en le Brésil lors d'une demi-finale de Coupe du Monde totalment épique. A domicile, les Brésiliens avaient été balayés 1-7 par les Allemands qui allaient remporter quelques jours plus tard leur 4e étoile.

Ce traumatisme a eu la peau de quelques joueurs et de quelques entraîneurs. Pourtant, le Brésil a désormais bien changé. Remis en selle par Tite, le pays le plus titré en Coupe du Monde a survolé la campagne de qualifications pour le Mondial en Russie et s'est retrouvé un niveau de jeu étincelant.

Solides derrière, efficaces devant et régulier au milieu de terrain, les Brésiliens font de nouveau peur au monde entier. Les solutions diverses qu'ils possèdent à tous les échelons démontrent en plus la profondeur du noyau. Privée de Neymar, la sélection brésilienne peut compter sur Gabriel Jesus, Willian, Coutinho, Douglas Costa ou encore Firminho pour créer le danger dans le rectangle adverse.

Ce mardi soir à Berlin, les deux équipes se retrouveront pour la première fois depuis cette demi-finale pour une sorte de "revanche."

Les "survivants" de ce match historique contre l'Allemagne ne seront pas nombreux. Seuls Marcelo et Fernandinho, titulaires en 2014, seront probablement alignés par Tite ce soir. Exit donc les Julio Cesar, Maicon, Bernard, David Luiz, Dante, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk et Fred.

"Notre confiance est au plus haut, nos têtes bien en place, c'est le meilleur moment pour les affronter", a admis Miranda, le solide défenseur auriverde. "C'est inévitable qu'on nous parle du 7-1 mais nous allons attaquer le match sereinement."

Pour rappel, les Allemands restent sur une série de 22 matchs sans défaite. Joachim Löw n'est plus qu'à une rencontre du record de la Mannschaft, établi entre octobre 1978 et décembre 1980 sous Jupp Derwall. "Le Brésil actuel est nettement supérieur à celui de 2014", a confirmé Toni Kroos. "Ils sont mieux équilibrés et plus forts en attaque."

Voici les compos probables:

Allemagne: Leno, Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt, Gündogan, Kroos, Goretzka, Stindl, Wagner, Sané

Brésil: Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo Fernandinho, Casemiro, Paulinho, Willian, Gabriel Jesus, Coutinho