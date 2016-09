Le dernier défi de Wayne Rooney

Mondial 2018

La cicatrice est encore bien vive. Et le clapping islandais résonne toujours dans les têtes anglaises.

Très décevante à l’Euro, la sélection anglaise débute sa campagne qualificative pour le Mondial 2018 en Slovaquie ce dimanche. Mais elle n’a rien oublié de ce qu’il s’est passé en France. À commencer par Wayne Rooney, le capitaine des Three Lions, qui a avoué ne pas avoir respecté certaines consignes de Roy Hogdson (depuis lors remplacé par Sam Allardyce) en juin denier. Dont une décision de l’ancien sélectionneur qui avait fait couler énormément d’encre dans les médias britanniques : celle de faire tirer les corners à Harry Kane, l’un des meilleurs attaquants de la sélection.

"Roy Hodgson a décidé cela, mais j’avais le sentiment qu’il serait plus utile dans la surface, où il prend beaucoup de place", a avoué le joueur de Manchester United. "C’était un choix du sélectionneur. Mais après le match face à la Russie, j’ai décidé de tirer les corners et je ne pense pas qu’Harry voulait particulièrement le faire."

Par ces propos, Wayne Rooney réaffirme en quelque sorte son leadership dans le vestiaire. Et renforce encore un peu son statut de capitaine, que Sam Allardyce a confirmé ces derniers jours. "Wayne a été un excellent capitaine pour l’Angleterre et la manière dont il a rempli ce rôle a facilité ma décision de lui demander de continuer."

Un brassard que le Mancunien portera jusqu’à la Coupe du Monde en Russie, avant de prendre sa retraite internationale. "Ma décision est prise; cela sera mon dernier tournoi", a précisé l’ancien joueur d’Everton. "Je sais que la Russie sera ma dernière occasion de réaliser quelque chose avec l’Angleterre."

Avant de penser à 2018, il va falloir passer par la case reconstruction. Et Sam Allardyce a avoué être encore un peu dans le flou quant aux joueurs qu’il va disposer sur le terrain ce dimanche. Mais il veut les voir faire le show. "Ce qu’il nous faut, c’est gagner et proposer du spectacle, spécialement à Wembley. Divertir les fans est très, très important", a précisé le sélectionneur anglais. "C’est le choix d’équipe le plus difficile à faire que j’ai eu parce que c’est l’Angleterre. J’espère avoir encore beaucoup de décisions difficiles à faire à cause de la forme des joueurs anglais en Premier League; puissent-ils jouer en équipe première et régulièrement."

Comme Wayne Rooney, son capitaine, le fait actuellement avec Manchester United.