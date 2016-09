Le drôle d’été de Robson-Kanu

Mondial 2018

Il est donc possible de parfaitement réussir un Euro , même d’y marquer ce que le jury de la BBC composé notamment de Thierry Henry et Rio Ferdinand a élu plus beau but du tournoi et de passer son été dans l’incertitude la plus totale.

Le 1er juillet dernier, Hal Robson-Kanu mystifiait la défense des Diables avant de tromper Thibaut Courtois et de précipiter l’élimination des hommes de Marc Wilmots. Élu homme du match ce jour-là, l’attaquant avait été encore plus questionné sur sa situation contractuelle que sur son joli petit numéro. Logique puisqu’il était alors libre comme l’air.

"J’ai décidé de ne pas prolonger à Reading", expliquait-il alors. "Reading voulait que je reste mais je pense que c’était le bon moment de partir et de prendre mon futur en main. J’ai toujours cru en moi. J’ai passé douze ans là-bas, j’ai fait beaucoup pour le club et j’ai l’impression que la meilleure décision pour moi et ma carrière était de ne pas rester."

À l’époque , les intérêts de Southampton ou de Stoke avaient filtré. Crystal Palace aussi avait étudié son profil. Sans donner suite. Idem pour Middlesbrough, Burnley, Swansea ou Watford. Plus farfelues, des rumeurs l’avaient envoyé à l’Atlético et à Séville.

"Mais combien de bons matches a-t-il fait ?" s’est interrogé dans la presse galloise le manager de Reading, Jaap Stam.

Fallait-il voir dans ce tacle de l’ancien défenseur international l’expression d’une forme de dépit ou bien la traduction d’une réalité ? La réponse se situe à mi-chemin vu son raisonnement.

"Il a certaines qualités et quand je suis arrivé à Reading, j’en ai vu une compilation. Mais je savais qu’il allait partir. Il a marqué ce but fantastique contre la Belgique. Mais vous savez comme cela se passe en championnat, si vous faites de belles choses une ou deux fois, que vous marquez un ou deux beaux buts, tout le monde commence à parler de vous. Mais le problème est qu’il s’agit d’être consistant."

Sous entendu, Robson-Kanu manquait de régularité. Ce qui n’a pas empêché le club de Shanghaï dirigé par Sven Göran Eriksson de lui offrir un pont d’or (6,3 millions d’euros net par an) que le Gallois a refusé d’emprunter : "Je veux jouer en Premier League."

Et l’attaquant, qui selon son agent - qui est accessoirement son frère - avait des offres en Italie, en France mais aussi en MLS, a finalement signé le 31 août dernier à West Bromwich Albion.

"C’est un bon transfert pour lui", a estimé son coéquipier Chris Gunter. Et en attendant d’étrenner ses nouvelles couleurs, Robson-Kanu va remonter sur scène ce lundi avec le maillot gallois puisque Chris Coleman l’a appelé pour défier la Moldavie.

Jonathan Lange