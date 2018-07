La Coupe du Monde 2018 nous a offert son lot de beaux buts.

Sur les 169 réalisations, de nombreux joueurs nous ont offert des bijoux.

C'est celui de Benjamin Pavard contre l'Argentine qui a été élu le plus beau de tous les buts de ce Mondial.

Il devance le coup-franc de Quintero face au Japon

Et le but de Luka Modric face à l'Argentine

A l'issue du match, Pavard a raconté son but au micro de la FIFA: "Le ballon arrive et fait un rebond. Je ne me pose pas de question et j’essaie de me coucher pour ne pas qu’il s’envole au-dessus du but", confiait Pavard à FIFA.com après ce formidable match à suspense entre la France et l’Argentine. "Je cherche à la mettre du côté d’où elle vient. C’est ce que les attaquants m’ont toujours dit de faire. J’y vais sans réfléchir et quand je la vois rentrer… Ce n’est que du bonheur."

Pavard devient le premier européen à obtenir cette récompense. Cette volée succède à celle de James Rodriguez en 2014