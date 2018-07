Les Diables, même s'ils méritaient vraiment de la jouer, n'ont pas disputé la finale... mais se mettent tout de même en évidence dans les distinctions individuelles. Ainsi, si Thibaut Courtois a remporté le Gant d'Or de meilleur gardien du tournoi et qu'Eden Hazard a terminé dauphin de Luka Modric pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, plusieurs Belges font partie des différentes équipes type du tournoi.

La FIFA, elle, vous propose de voter pour le plus beau but du Mondial. A côté de ceux de Coutinho, Cheryshev, Quintero, Modric ou encore Quaresma, on retrouve également les buts de Dries Mertens contre le Panama, d'Adnan Januzaj contre l'Angleterre et, enfin, de Nacer Chadli contre le Japon. Si vous désirez voir un Diable triompher dans ce classement un peu particulier, vous savez ce qu'il vous reste à faire: voter sur le site de la FIFA !